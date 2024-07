São Paulo tem retrospecto positivo com Zubeldía longe do MorumBIS

Tricolor mostra evolução longe do MorumBIS e anima o seu torcedor para a sequência do Campeonato Brasileiro

No próximo domingo (21), o São Paulo encara o Juventude, no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No G4, um triunfo contra o Jaconero pode colocar o Tricolor na briga pela liderança, pois o Botafogo, atualmente na ponta, aparece com seis pontos a mais e ambos se encontram na última rodada do turno.

Para o duelo fora do MorumBIS, o São Paulo aposta no retrospecto como visitante sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Desde a sua chegada, a equipe disputou nove partidas, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desempenho chama a atenção devido as últimas temporadas, onde a equipe apresentou muita dificuldade longe do seu estádio.

Com Luis Zubedia a história é bem diferente. Até o momento, a única derrota pesada ocorreu diante do Vasco. Na ocasião, revés por 4 a 1 em São Januário.