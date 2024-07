São Paulo relaciona Liziero para jogo contra o Juventude, em Brasília

Volante do São Paulo, de 26 anos, assume o lugar de Alisson, que sofreu fratura no tornozelo. Calleri segue sendo dúvida para Zubeldía

O São Paulo encerrou a preparação neste sábado (20) para o confronto diante do Juventude, no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O plantel viajou para Brasília, onde será o duelo contra os gaúchos, no estádio Mané Garrincha. A novidade ficou por conta de Liziero, que voltou a ser relacionado.

O jogador, de 26 anos, passou a ser aproveitado pelo técnico Luis Zubeldía, após período de empréstimo ao Yverdon, da Suíça. Ele ganhou espaço pela lesão de Alisson, que sofreu fratura no tornozelo direito no duelo contra o Grêmio, na última quarta-feira.