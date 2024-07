Santos está perto de vender zagueiro Joaquim ao Tigres

Santos tem uma dívida com o clube mexicano pela contratação de Soteldo, no ano passado. Valor deve ser abatido na negociação

O zagueiro está perto de deixar o Santos rumo ao Tigres, do México. Os valores da negociação são mantidos em sigilo, mas sabe-se que envolve a dívida do Peixe com o clube da América do Norte pela contratação do venezuelano Soteldo, segundo o “ge”.

No ano passado, o Santos comprou o atacante após um período de empréstimo. O clube da Baixada adquiriu 50% dos direitos econômicos de Soteldo junto ao Tigres. A dívida com os mexicanos gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).