Roberto Assaf: Flamengo 2 a 1 no Criciúma. Cenário deprimente em Brasília

Colunista do J10 é crítico: 'Com Tite, o Flamengo encerrará a temporada sem conquistar mais nenhum título'

O Flamengo ganhou. A necessidade de vencer – por todas as circunstâncias – criou um clima extraordinário de pressão para tal. Mas – como previsto por aqui – o Rubro-Negro deu sequência ao rosário de fracassos que o acompanhará até a demissão de Tite e sua numerosa CT. E agora não há mais desculpas, pois a maldita Copa América acabou, e os uruguaios, que não foram bem no torneio, estão de volta. Trata-se de um clube gigante, com orçamento equivalente, e uma equipe sem soluções, que esbarra em qualquer retranca e ainda sofre quando atacado. É de se imaginar o que vem pela frente. Mas há sempre o fio de esperança. O Flamengo pode livrar-se de Tite e os acompanhantes antes das partidas decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores.

Como dito dezenas de vezes, o torcedor tem apenas um aborrecimento momentâneo, mas a diretoria, que teima em manter a tal CT, perderá as eleições de dezembro, pois são efetivamente os resultados do futebol que decidirão o pleito. Com Tite, o Flamengo encerrará a temporada sem conquistar mais nenhum título. Que fique bem claro: não se trata de um treinador sem conhecimento do assunto, mas de cidadão que não tem nenhuma identificação com o clube – o que se estende à CT – e que reúne conceitos e estratégias que estão muito distante da realidade rubro-negra. Mas ainda há tempo – pelo menos 15 dias – para salvar a pátria. A idéia que se tem, no entanto, é a de que os cartolas – com sua sabedoria infinita – só trocarão tudo depois que o clube não tiver mais nenhuma chance de reagir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tite e o marasmo do primeiro tempo

O Criciúma começou – como notou em partidas anteriores do Flamengo – tentando abrir o placar, para ter vantagem imediata, mas não teve capacidade para tal, e preferiu ser mais cauteloso, evitando oferecer espaços para o time carioca criar oportunidades. Daí em diante foi o que ocorre com freqüência, ou seja, o Rubro-Negro com a posse da bola, amargando a marcação do adversário, e o tempo escorrendo sem alterações, no jogo e no placar.