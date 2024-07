Reviravolta! Payet tem papo com comissão técnica e não enfrenta o Atlético-MG

O Vasco tem um desfalque de última hora para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Payet não vai viajar com o elenco para Belo Horizonte neste sábado.

Payet vinha fazendo atividades normalmente com o elenco no CT Moacyr Barbosa, sob orientação do treinador Rafael Paiva. No entanto, ele conversou com a comissão técnica, e a decisão foi de ficar mais uma semana treinando, para recuperar o condicionamento físico e fazer fortalecimento muscular, e voltar 100% ao time. A informação é do site “NetVasco”. Ele não atua pelo Vasco desde a vitória sobre o Fortaleza, há duas semanas, pela 14ª rodada do Brasileirão.