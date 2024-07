Palmeiras x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Palmeiras enfrenta, neste sábado (20/7), o Cruzeiro, no Allianz Parque. O jogo será às 21h (de Brasília), no Allianz Parque e vale pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado no Allianz Parque, com expectativa de grande público em São Paulo. As equipes estão na parte de cima da tabela. O Alviverde entrou nesta rodada como o vice-líder, com 33 pontos, enquanto a Raposa aparece em sexto, com 29. No entanto, o time mineiro tem um jogo a menos. Este grande clássico terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva às 19h30, com um pré-jogo de primeira, com todas as informaçoes sobre as equipes. E a narração está com o premiado Cesar Tavares.

Além de Cesar Tavares, a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens. Assim, não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte para este duelo entre grandes campeões.