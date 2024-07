Milito indica que improvisará Júnior Alonso na lateral esquerda do Atlético

Treinador argentino não poderá contar com o titular da posição do Galo, Guilherme Arana, que cumprirá suspensão contra o Vasco

Com a mudança de posicionamento de Júnior Alonso, Milito deve promover mais uma improvisação. No caso, o volante Battaglia deve ser utilizado como zagueiro. A propósito, há a expectativa de que o volante Fausto Vera , jogador recém-contratado, faça sua estreia no embate com o Gigante da Colina.

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, indica que já encontrou a solução para a lateral esquerda. Isso porque a tendência é a de que ele improvise o zagueiro Júnior Alonso na posição. Exatamente porque o comandante argentino não poderá contar com o titular do setor para o confronto com o Vasco , neste domingo (21), pela Série A. Afinal, Guilherme Arana cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A provável escalação do Galo para enfrentar o Cruz-Maltino é: Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard; Paulinho e Hulk.

Atlético terá retorno de machucados

Após início positivo com a chegada do treinador argentino, o Atlético teve uma queda de rendimento, que está bastante atrelada com os diversos desfalques que teve. Contudo, alguns deles estão retornando. São os casos do lateral-direito Mariano, assim como o zagueiro Maurício Lemos. Ambos receberam a liberação do departamento médico. Entretanto, devem ficar somente como opção no banco de reservas.

Outro atleta que está perto do retorno é o lateral/meio-campista Rubens. No atual cenário, ele se encontra em fase de transição. Neste estágio, os jogadores começam a realizar a volta gradativa já com atividades no gramado. Além do recondicionamento físico por conta do tempo de inatividade.