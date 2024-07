Jogador do Del Valle é suspenso por falsificação de documentos

O atacante equatoriano Alexander Bolaños foi suspenso por três anos pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF) com a acusação de apresentar documentação falsa para a entidade. A fraude vai desde a idade e passa até mesmo pelo próprio nome do atleta que estava no Independiente del Valle.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, a FEF informou que iniciou um processo de investigação após receber denúncia vinda da Direção Geral de Registro, Identificação e Cedulação do Equador. O órgão em questão é responsável pela administração e fiscalização documental de todas as pessoas que estão registradas como cidadãs do Equador.