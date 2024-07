Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação difícil na tabela de classificação e em busca de recuperação, Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã deste domingo, às 11h (21/7), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda fora da Arena por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Imortal ocupa a 18ª posição na tabela, com 11 pontos, enquanto a equipe baiana está em 16º, com 15 pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal Premiére em sistema pay-per-view.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Grêmio

O Grêmio inegavelmente enfrenta uma situação desafiadora à frente do jogo de domingo. Sob a orientação de Renato Gaúcho, a equipe, em resumo, acumulou 10 derrotas em 15 jogos no Brasileirão, colocando-os na 18ª posição da zona de rebaixamento. Para o próximo jogo contra o Vitória, é improvável que o treinador conte com os novos reforços, porém Edenilson deve retornar após recuperação no departamento médico.