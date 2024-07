Gabigol marca em pênalti inusitado e Flamengo vence Criciúma

Atacante entra na etapa final e faz o gol do triunfo do 2 a 1 em penalidade que sai num dos lances mais estranhos da história do futebol

Em jogo duríssimo, com definição no último minuto com gol de Gabigol, no mínimo, inusitado, o Flamengo venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1 neste sábado (20/7), no Mané Garrincha. O duelo em Brasília pelo Brasileirão teve o Tigre saindo na frente com Rodrigo no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro perdeu um pênalti, mas empatou o jogo aos 30. E, aos 44 Gabi, de pênalti, fez o gol da vitória. Mas esta penalidade foi esdrúxula e, aparentemente inédita. O Fla atacava, a torcida jogou uma segunda bola em campo e o zagueiro Barreto cortou a bola que estava com Cebolinha exatamente chutando esta segunda bola. Coisa de louco. O Mengo vai aos 34 pontos, na briga pela parte de cima da tabela. O Criciúma parou nos 18.

Veja aqui as atuações do Flamengo na vitória sobre o Criciúma

O Rubro-Negro contou com a volta do quarteto que defendeu o Uruguai na Copa América. Os laterais Viña e Varela começaram no banco, mas Arrascaeta e Da la Cruz, um dos grandes destaque do time na temporada, foram titulares. Arrasca fez jogo ativo. Contudo, De la Cruz errou passes e teve cochilos na marçação. Dessa forma, um de seus jogos mais apagados com a camisa do Flamengo. Já o Criciúma entrou com dois laterais pela esquerda: Trauco mais recuado e Marcelo Hermes como ala ofensivo. Fez o mesmo pela direita com os laterais Claudinho e Allano. Apesar de Claudinho levar a pior na marcação a Cebolinha, a ideia foi funcional.