Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão do Pici entra em campo mirando no G4 e Dragão sonha com bom resultado para fugir da zona do rebaixamento

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (21), às 18h30, no Castelão, em um confronto válido pela 18ª rodada do Brasileiro Série A. Por um lado, o Leão do Pici ocupa a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto, por outro lado, o Dragão está em penúltimo lugar, com 11 pontos. Portanto, este jogo é crucial para ambas as equipes, com o Fortaleza buscando uma posição no G-4 e o Atlético-GO lutando para sair da zona de rebaixamento.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.