Conselho do Fluminense votará sobre criação da ‘Fla-Flu Serviços’

O Fluminense convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que ocorrerá no dia 29 de julho, para votar a criação de uma empresa em conjunto com o Flamengo, chamada Fla-Flu Serviços S.A., destinada à gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Portanto, esta empresa será a concessionária; o prazo final para a celebração do contrato com o Governo do Estado é 10 de agosto.

Associados do clube e membros do programa Sócio Futebol poderão votar na AGE. No caso do programa de sócio-torcedor, apenas aqueles que têm, de forma estatutária, direito a voto, poderão participar. Isso inclui os planos 100%, 75%, Arquiba Família, Maracanã Mais e Maracanã Mais Família. Além disso, é necessário que tenham dois anos completos ininterruptos de associação, e que não tenham exclusão do quadro por inadimplência de três mensalidades.