Com polêmica, Palmeiras derrota Cruzeiro e segue na caça ao líder do Brasileirão

Com um gol em cada tempo, o Palmeiras derrotou por 2 a 0 o Cruzeiro na noite deste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López e Gabriel Menino balançaram as redes no Allianz Parque. O time mineiro teve um gol anulado, após revisão do VAR, por falta de Lucas Silva na origem da jogada.

O resultado deixa o Verdão com 36 pontos, três a menos do que o líder Botafogo, que também venceu na rodada. O Flamengo aparece em terceiro na tabela, com 34 somados e um jogo a menos em relação a alvinegros e alviverdes.

ATUAÇÕES DO VERDÃO. CONFIRA!