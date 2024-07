Com gol de joia, Grêmio vence Internacional no Brasileirão Sub-20

O Grêmio levou a melhor no Gre-Nal disputado neste sábado (20) pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, os meias Cheron e Gabriel Mec anotaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, em jogo atrasado da décima rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Airton Fagundes, do Tricolor, mandou a campo um time que investiu nas jogadas pela esquerda, com o lateral João Guilherme e o atacante Alysson Edward. Ambos, aliás, realizam treinos no profissional. Pelo lado colorado, Pablo Fernandez, que retornou da interinidade na equipe principal, apostou mais uma vez no trio formado por Yago Noal, Jhonatan Kauan e Ricardo Mathias, destaques no elenco.

Após uma primeira etapa marcada pelo equilíbrio e poucas chances, os mandantes se mostraram mais organizados. Assim, conseguiram selecionar melhor as jogadas. Aos nove, Cheron aproveitou vacilo da defesa após cruzamento de Alysson Edwarde abriu o placar de cabeça. Aos 30, Gabriel Mec, de apenas 16 anos e que atrai atenções do Chelsea, ampliou a vantagem. Ele estava em campo há apenas dois minutos. Com o resultado positivo, portanto, o Grêmio pula para o sexto lugar, com 22 pontos. O Inter, por outro lado, permanece na lanterna, com apenas sete somados. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar