Bragantino x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Athletico se enfrentam neste domingo (21/7), às 18h30 (horário de Brasília), em uma partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Este confronto direto coloca frente a frente o Massa Bruta, que está no meio da tabela, com 22 pontos, e o Furacão, que tem 25 pontos e tenta se aproximar da turma que está na ponta. Além disso, as equipes também se encontrarão nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiére em sistema pay-per-view às 18h30 (de Brasília).

Como Chega o Bragantino

A derrota para o Cruzeiro na última rodada deixou o Red Bull Bragantino com 22 pontos, ocupando a décima posição, sete pontos atrás do G-6. Durante a semana, o Massa Bruta esteve focado na Copa Sul-Americana, onde empatou com o Barcelona-EQU na primeira partida da fase de play-offs. Com o término desse compromisso internacional, a atenção volta-se novamente para o Brasileirão. O técnico Pedro Caixinha, desse modo, poderá contar com o mais novo reforço do time, Jhon Jhon, recém-chegado do Palmeiras. No entanto, Jadsom, lesionado, deve continuar fora da equipe, sendo o único desfalque significativo para o time paulista.