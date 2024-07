Botafogo vence o Inter amplia vantagem na liderança

Com gol de Luiz Henrique, Botafogo chega à quinta vitória seguida no Brasileirão e abre cinco pontos de vantagem; Palmeiras, porém, ainda joga

Segue o líder! Com grande atuação no primeiro tempo, o Botafogo venceu o Internacional, neste sábado (20), no Nilton Santos por 1 a 0. O atacante Luiz Henrique anotou o gol da partida, na reta final da etapa inicial do duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O embate ficou marcado ainda pela estreia de Roger Machado, ídolo do Grêmio, no comando do Inter.

Com o resultado, o Botafogo agora tem 39 pontos, cinco a mais do que o Flamengo e seis à frente do Palmeiras. No entanto, suas principais ameaças, no momento, têm um jogo a menos. Depois, aparece o São Paulo, com 30 pontos, também em 17 jogos. Curiosamente, Glorioso e Tricolor se enfrentam na próxima quarta-feira (24), no Morumbis.

Já o Internacional aparece em 13º, com 19 pontos, mas em apenas 14 partidas. Assim, o Colorado ainda pode encostar no grupo de cima. Pelo Brasileirão, o Inter só joga agora no dia 29, quando visita o Bahia, já pelo returno da competição.