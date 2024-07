Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. A bola vai rolar às 16h, na Arena Fonte Nova, com as equipes ambicionando coisas diferentes no principal torneio nacional.

O Corinthians entra na rodada como o primeiro da zona de rebaixamento, com 15 pontos, a mesma pontuação do Vitória. Já o Bahia aparece em quinto, com 30 pontos e ainda sonhando com a liderança. Vale lembrar que a ponta é do Botafogo, que começou a rodada com 36 pontos.