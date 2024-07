Atlético-MG chega ao limite de estrangeiros com Alonso e Fausto Vera

O Atlético-MG já contratou nesta janela de transferências quatro jogadores para encorpar o elenco do técnico Gabriel Milito. Destes, dois são estrangeiros e um tem dupla nacionalidade. Dessa maneira, o Galo atingiu a marca de nove atletas do exterior no grupo, número máximo permitido pela CBF em jogos do Campeonato Brasileiro.

Junior Alonso e Fausto Vera foram os dois últimos estrangeiros contratados pelo Galo. Juntam-se a eles Lyanco, que possui dupla nacionalidade, e Bernard como os reforços deste meio de ano. O zagueiro sérvio-brasileiro não entra na contagem dos gringos do Galo.