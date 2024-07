Artur Jorge admite ‘sofrimento’, mas enaltece fase do Botafogo

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (20), o treinador Artur Jorge admitiu que o Glorioso não manteve o mesmo nível do triunfo sobre o Palmeiras (também 1 a 0, na última quarta). O comandante foi além e falou em certo “sofrimento” contra o Colorado, embora as estatísticas da partida digam o contrário.

“Não fomos tão fortes como queremos, já prevíamos que isso pudesse acontecer. Mas era importante estarmos em vantagem para controlarmos o jogo. Tivemos uma equipe madura, capaz de chegar à vantagem e guardá-la até o fim. Sofremos quando era preciso sofrer, tivemos uma primeira parte mais dominadora, chegamos à vantagem para, depois, tentar aumentar essa vantagem, mas sem permitir que o adversário tivesse oportunidades”, comentou Artur Jorge.

Com o resultado, o Botafogo alcançou a quinta vitória seguida na competição, a quarta consecutiva sem tomar gols. Aliás, já são sete jogos invencibilidade do Glorioso. Dessa forma, o time de Artur Jorge é líder do Brasileirão, com 39 pontos em 18 jogos.