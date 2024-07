Abel terá três opções para ausência de Estêvão no Palmeiras: veja quem pode jogar

O Palmeiras não contará com o atacante Estêvão e o departamento médico não divulgou o retorno do jovem. Desse modo, o treinador Abel Ferreira precisará mexer no sistema ofensivo e conta com três possibilidades de ajustes: dobra de laterais na ponta, Dudu ou Felipe Anderson.

Dudu, embora esteja devendo desde o retorno e também pela negociação não sucedida com o Cruzeiro, ainda é capacitado para driblar e decidir jogos. Algo que o notabilizou durante sua jornada no Palestra desde 2015. Ele pode entrar na esquerda, com Rony na direita e Flaco López centralizado. Ou na própria direita, função de origem.

Por outro lado, a famosa dupla de laterais pode ser reativada no time de Abel Ferreira. Assim, Marcos Rocha ficaria na lateral direita e Mayke seria o ponta, função exercida em diversos momentos do time na temporada.

Números ofensivos do Palmeiras chamam atenção negativamente no Brasileirão

Contudo, é importante lembrar que o Palmeiras é a equipe com pior eficiência ofensiva no Brasileirão, marcando -6,7 gols, ou seja, tendo 6,7 gols a menos do que deveria, conforme a qualidade das chances criadas. Os números são do DataFut. E sem Estêvão, que vem sendo um ponto de desequilíbrio positivo, os números podem piorar.