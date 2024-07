‘A alegria de um é a alegria de todos’, diz Tite sobre Gabigol

Após a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Criciúma, que contou com gol decisivo de Gabigol, o nome do camisa 99 se tornou o principal assunto entre os rubro-negros. Na coletiva de imprensa no Mané Garrincha, em Brasília, palco do confronto, o técnico Tite enalteceu a importância do gol do atacante. Além disso, também comentou sobre dar mais minutagem ao Gabi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A alegria de um é a alegria de todos”, disse Tite.