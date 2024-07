Volta de Philippe Coutinho mostra o poder do marketing do Vasco

Mais uma vez, clube deu aula com divulgação e campanhas envolvendo o retorno do meia após 14 anos

O sonho tão esperado se tornou realidade. Philippe Coutinho está de volta ao Vasco depois de 14 anos e próximo de estrear nessa volta ao clube. Desde o início das especulações do provável retorno do meia, a torcida criou a expectativa de ver um dos maiores jogadores que se formou no clube e fez sucesso mundial, jogar novamente com a camisa cruz-maltina.

Dessa forma, o departamento de Comunicação e Marketing, com participação de diversos setores da SAF e do clube associativo, aproveitaram dessa onda e fizeram sucesso ao explorar a identificação e reciprocidade entre jogador-torcida, nas campanhas envolvendo o retorno do ‘Cria’ ao Vasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao anunciar oficialmente o retorno de Coutiho, no dia 9 de julho, o clube postou dois vídeos nas redes sociais destacando a história do jogador com o Vasco desde pequeno. A narração das postagens ficou por conta de torcedores de várias idades e regiões do país, para valorizar as raízes nacionais.