Virou baile! Crianças roubam a cena e cantam em apresentações no Vasco; veja

Se, ao longo da entrevista, a dupla de jogadores arrancou risadas dos jornalistas presentes, numa conversa bem-humorada, o gran finale ficou, então, por conta dos pequenos. Ao todo, sete crianças subiram no palco (três filhos de Alex Teixeira e quatro de Souza) – todos trajados de Vasco. Um dos filhos do volante foi ao microfone e cantou o hit do momento na Colina: “A barreira vai virar baile” – veja o vídeo ao fim da matéria.

A letra, inspirada na música “Se quer cair com popô”, do MC Rodrigo do CN, é de autoria dos irmãos vascaínos Lucas Misso e Miguel Misso, em conjunto com MC Darlan. Miguel, o mais novo, é conhecido como “Blogueirinho da Colina” e é famoso entre a torcida, aliás.

A apresentação de Coutinho, no último sábado (13), também virou baile. A dupla esteve presente no estádio e cantou para mais de 20 mil torcedores, que, claro, juntaram-se ao coro – relembre aqui.

Veja o momento fofura no Vasco!