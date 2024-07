Vini Jr., Camavinga e Ludmilla curtem juntos e imitam Cristiano Ronaldo

Trio desfrutou de uma partida de futebol e deu mostras do que vem pela frente na festa do camisa 7 do Real Madrid

A festa de Vini Jr. mobiliza não só astros do futebol, como também celebridades de outras áreas. Uma delas é Ludmilla, cantora que será atração do evento do camisa 7 do Real Madrid. Ela desfrutou de uma partida de futebol com o astro brasileiro e o francês Eduardo Camavinga, também da equipe merengue.

Em registros publicados nas redes sociais, a cantora aparece com a camisa do clube espanhol em um campo de futebol ao lado da dupla de jogadores. Também é possível ver um vídeo em que o trio, junto com outros presentes, faz a tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo.