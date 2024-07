Vasco tenta mandar clássico contra o Fluminense no Nilton Santos, mas Botafogo recusa

O Vasco solicitou que o clássico contra o Fluminense fosse realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. Entretanto, a diretoria do alvinegro vetou a possibilidade do duelo no local.

O presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, revelou durante o sorteio da CBF para a Copa do Brasil que tentaria levar o jogo para o Niltão. As alternativas que surgem são Cariacica, Brasília e o Maracanã. Todavia, o Vasco não pode receber o rival em São Januário em decorrência de uma determinação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na apresentação de Coutinho para a imprensa, o dirigente do Vasco falou sobre o motivo de não poder levar o duelo para a casa do Gigante da Colina.