Vasco melhora ataque e reduz dependência de Vegetti no Brasileiro

No início do Brasileirão, por exemplo, mais da metade gols do Vasco na Série A eram marcados pelo centroavante argentino. Contudo, o Cruz-Maltino mudou este panorama nos últimos jogos. O clube colocou 20 bolas na rede no Brasileirão, sendo seis de Vegetti, o que não chega nem perto da metade do número de gols.

Com Rafael Paiva, o Vasco está em crescente evolução e já pode avistar o G6 do Campeonato Brasileiro. Além da defesa, o setor ofensivo também apresentou melhora visível e com redução da dependência do argentino Pablo Vegetti, o que também chamou a atenção. Nos últimos sete jogos, foram 13 gols marcados pelo ataque do Cruz-Maltino.

Nas últimas três partidas, Vegetti não fez o papel de artilheiro, mas contou com a ajuda de seus companheiros. Na vitória do Vasco sobre o Atlético-GO, David foi o autor do gol do triunfo da equipe carioca fora de casa. Seguindo a mesma linha, na partida anterior contra o Corinthians, Lucas Piton e Sforza balançaram as redes. E, diante do Internacional, Adson e Lyncon definiram a vitória.

Vasco busca futebol vistoso

O último gol de Vegetti aconteceu no triunfo sobre o Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo, aliás, marca o início da arrancada do Vasco na competição nacional. O técnico interino Rafael Paiva elogiou a postura do time.