Sólido, Botafogo cria casca para as fases mais agudas da temporada

De tirar o chapéu! Com vitórias emblemáticas, Glorioso vai enterrando 2023 e prova que compete contra qualquer rival do futebol brasileiro Crédito: Jogada 10

Em confronto adequado para os moldes de Premier League, o Palmeiras veio ao Estádio Nilton Santos e jogou muita bola no duelo de titãs. Ou seja, o Botafogo precisou subir o sarrafo para ser superior ao adversário, vencê-lo por 1 a 0 e ratificar a liderança do Campeonato Brasileiro. São performances como a da última quarta-feira (18) que edificam a caminhada de um grande time e criam cascas para os momentos mais agudos da temporada. Afinal, no primeiro turno, o Glorioso passou pelos maiores desafios com 100% de aproveitamento. Além do Verdão, derrotou Flamengo e Atlético Mineiro, os outros dois adversários considerados favoritos ao título e cujos elencos causam inveja nos demais participantes da Série A. No entanto, o Botafogo do segundo semestre também conta com um plantel de respeito e ainda vai atrás de mais um zagueiro e um lateral-direito para compor o grupo, nesta janela internacional de transferências. Agora, sim, tem estofo para figurar como protagonista e acirrar a disputa com outros gigantes do Brasil e da América do Sul. Sabe a falta de uma sombra para Tiquinho em um passado muito recente? O técnico Artur Jorge pode colocar Igor Jesus ou meter Júnior Santos de referência de ataque. E a carência de um armador mais clássico para articular os lances? Hoje, o Alvinegro dispõe de Almada, Romero e Eduardo. Sem contar as fartas opções nas pontas e na concorrência sadia entre os volantes.

Liderança do Botafogo não caiu do céu Sólido e maduro, o Botafogo, com um modelo de jogo definido, mas com variedades, aproxima-se cada vez mais do equilíbrio entre os setores do campo. Sob a batuta de Artur Jorge, o Alvinegro tornou-se mais incisivo no ataque e menos vulnerável na defesa, com uma força mental que não havia no fatídico fim de 2023. Assim, algumas marcas do Glorioso no Brasileirão-2024 comprovam que o Mais Tradicional não é cavalo paraguaio e a liderança tampouco caiu do céu: 1) Melhor visitante, com 17 pontos 2) Melhor ataque, com 28 gols, ao lado do Flamengo