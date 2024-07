Serna e Ignácio, reforços do Fluminense, ainda não foram regularizados

Atletas desembarcaram no Rio ao longo da semana, já participaram de treinamento, mas ainda não apareceram no BID

Em meio à turbulência no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi ao mercado e reforçou o elenco para tentar reagir na competição. No entanto, dois desses jogadores não devem ser utilizados contra o Cuiabá, no domingo (21), data de aniversário do clube, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal: Kevin Serna e Ignácio. A informação é do portal “ge”.

Ambos já participaram de atividades no CT Carlos Castilho para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. No entanto, não devem ser regularizados a tempo. Vale lembrar que eles desembarcaram no Rio de Janeiro ao longo da semana, porém o clube ainda não fez os anúncios, de forma oficial.