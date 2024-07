Romário critica Seleção: ‘Se não jogarem para Neymar, Brasil não será campeão’

Baixinho diz que confia em Dorival Júnior e exalta dupla com Bebeto em evento de celebração dos 30 anos do tetracampeonato

“Sou a favor do treinador independente de onde seja. Se no Brasil tem jogadores que estão jogando melhor dos que estão na Europa, tem que convocar, mas todo mundo quer opinar um pouquinho. O futebol sempre foi assim, principalmente com relação a Seleção. Eu confio no Dorival, mas espero que ele faça melhores escolhas nas próximas convocações”, pontuou.

Romário e Bebeto

Romário e Bebeto formaram uma das duplas mais importantes do cenário do futebol internacional. Com eles, a seleção brasileira conquistaram o tetracampeonato mundial, em 1994, nos Estados Unidos. O Baixinho ressaltou que foi a maior de todos os tempos.

“É gosto de cada um. Eu posso afirmar que foi a dupla de todos tempos do futebol mundial. Desculpe a expressão, fod*** aqueles que não acham, com todo respeito. Essa dupla não marcou só uma geração, mas sim o futebol. A gente sempre foi junto passou por turbulências, mas essas coisas já passaram. Com certeza o maior parceiro que tive na minha vida”, destacou.