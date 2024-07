Renato e Kannemann cobram rapidez na reabertura da casa do Grêmio: ‘Precisamos da Arena’

RS - FUTEBOL/ TREINO GREMIO 2024 - ESPORTES - TŽcnico Renato Portaluppi, ao lado dos zagueiros Geromel e Kannemann concede entrevista coletiva apos o treino da manha desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, na prepara‹o para a partida valida pelo Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Crédito: Lucas Uebel

O Grêmio está focado em identificar as soluções para sair de situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe já sofreu dez derrotas no torneio, sendo três consecutivas, a última delas para o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis. Em tal cenário, a equipe se encontra na zona de rebaixamento. Uma das razões para tal momento negativo, segundo os líderes do grupo, é a impossibilidade de jogar na Arena. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, em entrevista coletiva que ocorreu nesta sexta-feira (19), no CT Luiz Carvalho, o zagueiro Kannemann cobrou agilidade na reabertura do estádio.

“Não sei como vai ser daqui para frente. Futurologia ninguém faz aqui. Precisamos da Arena. A Arena e a torcida serão essenciais para a gente”, contestou o zagueiro argentino. O treinador Renato Gaúcho deu declaração em que concorda com o discurso de Kannemann. “O Grêmio é o único clube que não joga na sua casa e isso dificulta as coisas. A gente tem conversado com o presidente e o presidente tem cobrado a Arena, mas ela precisa fazer mais do que vem fazendo. A Arena precisa se mexer. É essa que é a realidade. Precisa ter mais boa vontade, até porque teremos uma sequência de jogos e precisamos do calor da nossa torcida. Nós precisamos voltar para o nosso estádio o mais rápido possível porque lá somos muito fortes”, acrescentou o comandante.

Necessidade do apoio da torcida do Grêmio O Imortal terá pela frente um confronto direto em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe vai encarar o Vitória como mandante, pela 18ª rodada do torneio, no próximo domingo (21). Desse modo, o técnico admitiu que o Tricolor Gaúcho se encontra em um cenário complicado. Por isso, precisa do apoio da torcida para reverter essa situação e buscar uma sequência positiva de resultados. “Queremos convocar o nosso torcedor no domingo. É necessário o apoio da nossa torcida. Ela precisa entender que precisamos da força deles. No final de semana, vai acontecer a nossa grande arrancada no Campeonato Brasileiro”, apontou Renato. O treinador classificou o próximo duelo como extremamente difícil. Mesmo assim, crê que com uma mudança de postura, com mais atitude, a equipe tenha condições de conquistar a vitória. “A gente precisa do apoio para encarar o Vitória. É a energia positiva desde a entrada dos jogadores que vai fazer a diferença. A partir daí, as coisas poderão ser dificultadas para o adversário. Depende, claro, de uma atitude nossa, que tem sido cobrada dos atletas”, complementou o técnico. Comprometimento é prioridade no elenco Posteriormente, Geromel reforçou a declaração de Renato e garantiu o comprometimento dos jogadores. “Espero que, a partir deste jogo, a gente consiga traduzir o nosso esforço em resultado”, afirmou o defensor com otimismo.