PSG responde John Textor, do Botafogo, após críticas do dirigente: ‘Não nos rebaixaremos’

“Prezado senhor Textor, estamos lhe escrevendo acompanhando suas últimas partidas contra o Paris Saint-Germain, em particular comentários falsos e inflamatórios em entrevista concedida ao Globo Esporte esta semana e nas redes sociais. Não nos rebaixaremos a responder aos seus comentários absurdos e nos reservamos o direito de tomar medidas legais”, diz um comunicado do clube de Paris para o mandatário do Botafogo.

O americano John Textor participou do programa “abre aspas” do ge, na última quarta-feira (17), e revelou detalhes sobre diversos assuntos. Entre os temas, abordou como vê a liga da França e especial o PSG. Assim, acabou recebendo uma resposta do Secretário-geral da equipe de Paris, nesta sexta-feira.

Todavia, de acordo com informações da imprensa internacional, a resposta foi redigida por Victoriano Melero, secretário-geral do PSG. Textor havia afirmado que o futebol brasileiro precisa de um teto de gastos para não se tornar o que ocorreu com o campeonato francês.

Entrevista de Textor irritou aos dirigentes do PSG

A fala do americano, que cuida do Botafogo desde 2022, irritou os dirigentes do PSG. Contudo, a mensagem da instituição afirma que parte significativa do clube é propriedade de um investidor americano e que acreditava que o norte-americano sabia disso.