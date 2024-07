Presidente do Zenit debocha do Flamengo após gafe de Marcos Braz

Ao tomar conhecimento da fala do VP de futebol, Alexander Medvedev ironizou o interesse do Rubro-Negro em Claudinho

Confundido com o ex-chefe de Estado da Rússia, Alexander Medvedev, presidente do Zenit, recebeu a gafe de Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo , com deboche. O presidente do clube russo não escondeu a surpresa com a fala do dirigente rubro-negro e aproveitou a oportunidade para ironizar o interesse dos cariocas em Claudinho.

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira (18), Marcos Braz compareceu ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e falou brevemente com a imprensa no local. Questionado sobre o panorama da negociação por Claudinho, um dos alvos do Flamengo no mercado, o dirigente confundiu o presidente do Zenit com o ex-chefe de Estado da Rússica, Dmitri Medvedev.

“Mesmo sabendo da complexibilidade de trazer Claudinho, a gente só faz isso porque acha que é o melhor para o Flamengo. Um ponto que eu queria deixar claro é que a pessoa do outro lado do balcão foi presidente da Rússia por cinco anos. Tem a parte política, a parte esportiva, e não querem vender o jogador. Já houve situações como essa no Flamengo. Então não estamos arrastando um jogador de um clube sem história, sem envergadura política ou financeira. Não é tão fácil”, respondeu Braz ao canal do jornalista Mauro Sant’Anna.

Alexander atuava como vice-presidente da empresa de energia Gazprom antes de comandar o Zenit. Dmitri, por sua vez, esteve na presidência da Rússia entre 2008 e 2012 e depois assumiu a função de primeiro-ministro (2012 – 2020).