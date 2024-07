Parça de Vini Jr. no Real Madrid aluga mansão no Rio com diária salgada

O francês Eduardo Camavinga está no Rio de Janeiro para participar de eventos realizados por Vini Jr., seu companheiro de Real Madrid. Para desfrutar do período de três dias na cidade maravilhosa, o meio-campista de 21 anos não economizou na moradia e escolheu uma mansão no Joá, na Zona Sul.

Com diárias no valor de R$ 8,5 mil, a construção fica no topo de um penhasco, com vista ampla para o mar e também para o Morro Dois Irmão e a Pedra da Gávea. Localizada dentro de um condomínio e com segurança 24 horas, a mansão está a poucos metros da praia.