Novorizontino derrota Chapecoense e dorme no G4 da Série B

Com gol de Rodolfo e excelente atuação de Jordi, ex-Vasco, Tigre do Vale faz dever de casa e deixa Chape próxima do Z4

Com um gol nos acréscimos do primeiro tempo, o Novorizontino derrotou por 1 a 0 a Chapecoense na noite desta quinta-feira (18), em Novo Horizonte, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. Rodolfo anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

Desse modo, o Tigre do Vale chega a 26 pontos e vai dormir, portanto, no G4 da Série B do Brasileiro, Ao subir duas posições na tabela, passa para o quarto lugar. Já o Verdão do Oeste estaciona nos 18 pontos. Em 16º na classificação, está uma posição acima da zona de rebaixamento.

A etapa final foi desafiadora para o Novorizontino. Isso porque Renato Palm foi expulso após revisão do VAR aos 11 minutos. Com um jogador a menos, o time aurinegro precisou suar bastante para suportar a pressão dos catarinenses. O goleiro Jordi, ex-Vasco, apareceu com qualidade na reta final e assegurou o triunfo dos mandantes.