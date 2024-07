Nonato agradece nova oportunidade no Fluminense: ‘Preparado para os desafios’

Atleta, que pertence ao Santos, assina vínculo, por empréstimo, com o Tricolor até julho de 2025, com opção de compra

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Sendo assim, o atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo, com opção de compra.

Em entrevista à FluTV, o jogador relembrou sua primeira passagem pelo clube carioca e se diz, feliz, por retornar ao clube, dois anos depois. Dessa forma, ao longo deste período, ele atuou em 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências.