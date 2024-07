Marcelo Sant’Ana explica processo de contratações no Vasco

“A montagem de elenco é sempre algo que a gente deve ter bastante cuidado. A gente quer sempre um elenco mais competitivo possível. Quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente bota muito jogo em sequência. Junho e julho são meses que têm sete rodadas. Ao mesmo tempo a gente tem que ter equilíbrio por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada”, avaliou.

Durante a apresentação de Souza e Alex Teixeira, nesta sexta-feira (19), em São Januário , o diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou sobre contratações. Com a janela aberta, o assunto está em alta na Colina. Afinal, além da dupla apresentada, o Cruz-Maltino já anunciou Coutinho e Emerson Rodríguez, e ainda quer mais.

LEIA MAIS: Volta de Philippe Coutinho mostra o poder do marketing do Vasco

Sant’Ana citou uma coletiva anterior ao lado do presidente Pedrinho, quando afirmou que a janela do segundo semestre tem aspectos distintos da primeira do ano. No entanto, ele se mostra atento ao desejo do torcedor.

“Numa coletiva um tempo atrás, eu sinalizei com o presidente Pedrinho que essa janela é mais de correção do que de montagem de elenco. A gente trouxe o Philippe (Coutinho), Souza, (Alex) Teixeira e Emerson (Rodríguez), que ainda não estrearam. Nós compartilhamos do mesmo sentimento do torcedor e ficamos felizes pelo desempenho do time. A gente tem, sim, avaliado se é preciso fazer novas correções, novos ajustes no nosso elenco”, disse.