Juventus insiste na contratação de Galeno

A Juventus passa por uma reformulação no elenco com a chegada do técnico Thiago Motta e o clube está ativo no mercado de transferências. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, a Velha Senhora quer a contratação do atacante Wenderson Galeno, que chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

Além disso, os italianos afirmam que, apesar de a cláusula de rescisão do brasileiro se aproximar de 60 milhões de euros, o negócio pode acabar sendo fechado entre 30 e 40 milhões, devido ao momento financeiro complicado do Porto. Ao mesmo tempo, a imprensa portuguesa confirmou o interesse da Juve em Galeno e uma proposta oficial pode estar prestes a acontecer.

Karim Adeyemi e Jadon Sancho são outras opções que a Juve analisa, mas trata-se de jogadores mais caros.