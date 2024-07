Jogadores do São Paulo levam filhos ao treino; Calleri segue como dúvida

A vitória sobre o Grêmio, na última quarta-feira, resgatou a tranquilidade no São Paulo. E esse ambiente foi visto também no treinamento desta sexta (19), quando os jogadores do Tricolor levaram seus filhos, de férias na escola, para acompanhar as atividades no CT da Barra Funda.

O atacante Calleri participou do treino com os companheiros que foram titulares contra o Imortal. Apesar disso, o argentino segue como dúvida para o duelo de domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, no estádio Mané Garrincha. Afinal, ele sentiu dores na parte posterior da coxa direita contra o Grêmio.