Jogador ex de Iza sofre golpe financeiro e entra com ação na Justiça

Ex-companheiro de Iza, o volante Yuri Lima fez investimento com a promessa de juros acima do mercado durante um ano

Yuri realizou um investimento de R$ 49 mil após assinar contrato de um ano com a Braiscompany. A companhia prometia aplicar o capital e oferecer juros acima do padrão do mercado financeiro. Os donos da empresa, Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias, cumprem prisão domiciliar na Argentina. A polícia local já finaliza o processo de extradição para o Brasil.

O meio-campista Yuri Lima, do Mirassol, ex-companheiro e pai da filha de Iza, vive momento pessoal turbulento. Afinal, além da separação da cantora, o jogador afirma que foi vítima de um golpe financeiro. Desse modo, ele diz que caiu na promessa de uma empresa que se apresentava como especialista em criptomoedas, mas descumpriu o acordo. Assim, o volante entrou com uma ação na Justiça para tentar recuperar seu dinheiro. A informação é do portal “Uol”.

A infidelidade de Yuri Lima se tornou pública no dia 10 de julho, quando Iza postou um vídeo em sua rede social p ara anunciar o fim do relacionamento. Inclusive, a artista chegou a se emocionar durante o relato.

“Ele (Yuri Lima) me traiu. Eu não acredito que estou falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela. Vocês vão conhecer ela porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis”, frisou Iza.

Na mesma noite, o meio-campista entrou em campo pelo Mirassol em confronto com o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. Na ocasião, ele marcou um gol, mas também cometeu um pênalti.

Yuri Lima admite infidelidade

A influencer Kevelin Gomes foi pivô da separação de Iza e do jogador. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, ele confessou a traição.

“Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes. Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza“, disse.

“E, por fraqueza minha, acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade. Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela, A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu estou de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”, concluiu.

Iza está grávida de seis meses e será mãe pela primeira vez. A filha Nala é fruto exatamente do relacionamento com Yuri Lima.