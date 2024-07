Internacional recusa pedido do Grêmio para mandar jogos no Beira-Rio

Diretoria do tricolor gaúcho tenta fazer partidas no estádio do maior rival, mas tem sua solicitação negada Crédito: Jogada 10

O Grêmio solicitou que as partidas contra o Fluminense e o Vasco da Gama fossem realizadas no estádio Beira-Rio. Contudo, o Internacional recusou o pedido do grande rival. Assim, o Imortal mandará o duelo contra o Cruz-Maltino na Arena Condá, em Santa Catarina, enquanto, contra o Tricolor carioca, ainda não tem local definido. O Internacional, aliás, afirmou que a recusa foi devido à quantidade de jogos no gramado, que poderia prejudicá-lo. Além disso, houve pressão dos torcedores e externa por emprestar sua casa ao adversário. Todavia, durante o período de paralisação dos jogos no Sul, em decorrência das chuvas, os clubes debateram a possibilidade de utilizarem a mesma estrutura, porém, não foi adiante. Desse modo, o CT Luiz Carvalho, do Grêmio, já está em atividade, enquanto o Beira-Rio está liberado e recebeu jogos contra o Vasco e o Juventude. O Colorado, contudo, tem treinado no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, usado pelas categorias de base.