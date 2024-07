Inspirado em Tyson, filho de Ronaldo Fenômeno desbrava o boxe

Filho de Ronaldo Fenômeno, Alexander Lima busca dar os primeiros passos no esporte. Porém, diferentemente do pai, que fez história no futebol, o jovem quer trilhar o caminho do sucesso no boxe. Aos 19 anos, ele vai morar em Nova York a fim de estudar e ao mesmo tempo realizar os treinos na nobre arte.

Alexander conta com o apoio de Ronaldo, que o presenteou com uma luva assinada por Mike Tyson. O jovem também tem o apoio da mãe, Michele Umezu. Segundo a musa fitness, o filho é avesso a noitada e recentemente passou pelo batismo na igreja católica.