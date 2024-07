Fluminense faz nova proposta por Facundo Bernal, do Defensor Sporting

Tricolor oferece US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante uruguaio

O Fluminense segue firme no interesse em contratar o volante Facundo Bernal, de 20 anos, do Defensor Sporting. Assim, o clube carioca ofereceu US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta. A informação é da jornalista Aline Nestari, da TNT Sports.

Antes disso, o Tricolor já havia feito uma proposta de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador. No entanto, o clube uruguaio recusou, o que acarretou na nova oferta. A multa rescisória do jovem é de US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões).