Fluminense anuncia contratação do zagueiro Ignácio

Defensor brasileiro de 27 anos estava no Sporting Cristal e chega para um contrato de quatro temporadas com o Tricolor

O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta-feira (19), a contratação do zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal (PER). O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos por US$ 2,2 milhões (R$ 12 milhões, no câmbio atual), que assinou compromisso até julho de 2028.

O brasileiro comemorou o retorno ao país em que nasceu e se disse motivado para o desafio de jogar pelo Flu. Ele revelou, aliás, que o acertou foi rápido e que não podia dizer “não” ao Tricolor das Laranjeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. Foi tudo muito rápido, em quatro ou cinco dias já estava tudo resolvido. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense, não tem como dizer não. É uma grande oportunidade para minha carreira e, pessoalmente, estou muito feliz”, disse o jogador ao site oficial do clube.