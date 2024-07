Fernandinho revela tristeza com pênaltis perdidos pelo Athletico

Volante desperdiçou cobranças contra o Ypiranga-RS, na Copa do Brasil, e diante do Cerro Porteño, na Copa Sul-Americana

O meia Fernandinho voltou a desperdiçar uma cobrança de pênalti pelo Athletico e admitiu o abatimento com o erro. Dessa vez, ocorreu na partida da Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño, no Paraguai, menos de uma semana após ter errado uma cobrança diante do Ypiranga-RS, na Ligga Arena.

O duelo da competição internacional terminou empatado pelo placar de 1 a 1. Assim, o Furacão decidirá em seus domínios a classificação para as oitavas de final.

“A gente precisa ter calma e serenidade. É hora de analisar. Claro que bate uma tristeza grande. Sendo o jogador mais velho, mais experiente, os jogadores depositam uma confiança muito grande em mim. Foram dois momentos em competições de mata-mata, contra o Ypiranga e o Cerro. Como eu disse, vamos sentar, analisar e conversar se continuo ou não (como batedor oficial) ou se tem jogadores mais confiantes no elenco”, falou Fernandinho.