Ex-namorada de Ayrton Senna perde causa na Justiça para autora de livro

A escritora Malu Magalhaes ganhou na Justiça o direito de receber o restante do pagamento acordado para a produção do livro “Minha Garota”. A obra conta a história do namoro entre Ayrton Senna e Adriane Yamin, a contratante que deverá arcar com o valor estabelecido pela ação. A informação é de Ancelmo Goes, do O Globo.

Registro de Adriane Yamin com Ayrton Senna – Foto: Reprodução

Segundo o colunista, Malu teria recebido no lançamento do livro, em 2019, apenas uma parte do pagamento. Agora, com a decisão do Juizado Especial Cível de São Paulo, a ex-namorada do tricampeão mundial terá que pagar R$ 11 mil a escritora, além de reconhecer Malu como autora da obra.