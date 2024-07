Dudu Nardini se repara para Estreia pelo Jablonec no Tcheco

Volante brasileiro é um dos reforços do clube para a temporada da liga tcheca, que tem início nesta sexta-feira

O volante brasileiro Dudu Nardini, recém-contratado pelo Jablonec, está prestes a fazer sua estreia no Campeonato Tcheco neste final de semana. Vindo do Othellos Athienou, do Chipre, Dudu compartilhou suas impressões e expectativas sobre a nova fase da sua carreira.

“A adaptação tem sido boa. Encontrei pessoas dispostas a ajudar, e isso facilita bastante.

Em relação ao clube, que na temporada passada foi apenas o 12º colocado, suas impressões foram positivas desde o início” disse Dudu, destacando a receptividade que encontrou: