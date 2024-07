Dudu encontra o Cruzeiro após negociação polêmica

Dudu terá o seu primeiro encontro com o clube mineiro após refugar da ideia de sair do Palmeiras na janela de transferências

No dia 15 de junho, o Cruzeiro, através das redes sociais, anunciou a contratação de Dudu. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro, pois o jogador tinha acabado de retornar de uma lesão no joelho e foi ovacionado no Allianz Parque dias antes.

Neste sábado (20), o Palmeiras encara o Cruzeiro dentro do Allianz Parque, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de os dois times estarem em alta na tabela, o grande personagem do jogo é o atacante Dudu, do Verdão. Esta será a primeira vez que o camisa 7 encontra o seu ex-futuro clube.

Inconformada com a decisão do atleta, a Mancha-Alvi-Verde, principal organizada do Palmeiras, foi até a casa do jogador entender o que havia ocorrido e ouvir explicações da transferência inesperada. Logo depois do bate-papo, o jogador voltou atrás na decisão e resolveu permanecer no Verdão.

Mesmo com a sua vontade pessoal definida, Dudu precisou encarar Leila Pereira, presidente do Verdão. Em rede nacional, ela avisou que o seu havia acabado e que ele precisava assinar o contrato para jogar no Cruzeiro, o que não ocorreu.

Desde então, o jogador permanece no elenco, mas não é utilizado como desejava pelo técnico Abel Ferreira. Inclusive, o próprio treinador já precisou ir a público e explicar os motivos por não colocar o ídolo da torcida em campo.