Crias da base, Alex Teixeira e Souza são apresentados pelo Vasco

“Para mim é um reencontro de 14 anos. Sempre desejei estar aqui, voltar, eu sentia que no final do ano passado, que, de repente esse sonho nunca mais aconteceria. Mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente do Alex (Teixeira), Philippe (Coutinho). Num momento crucial da História do clube, que é um momento de transição. Onde Pedrinho (presidente) e Felipe (diretor técnico) estão fazendo ótimo trabalho, juntamente do nosso diretor (Marcelo Sant’Ana). Eu creio que existe uma virada de chave aí. E a gente está pronto para participar disso tudo. Estou muito feliz mesmo, é um sonho sendo realizado”, revelou Souza.

Objetivos na temporada

Perguntado sobre os objetivos para a temporada, Teixeira demonstrou equilíbrio. Comemorou o fato da crise recente do Vasco ter passado, mas pediu pés no chão para que o ano continue indo para um caminho positivo.

“Nosso desejo é continuar nessa crescente. Um mês atrás teve bastante polêmica, crise, agora a gente está num momento totalmente diferente. Dar continuidade nesse trabalho. Pezinho no chão, humildade. Com muito trabalho, para no fim do ano a gente colher grandes frutos.”, afirmou.

Souza e os mercados alternativos

Já Souza respondeu questionamento sobre suas passagens por mercados alternativos, como Turquia, China e Arábia Saudita. Para ele, ter atuado no Campeonato Turco foi de suma importância.

“Eu realmente passei por alguns mercados. Turquia, muito pouco na China, na Arábia, dois anos. São mercados alternativos. Mas se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito competitivo. O número de jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles nem se adaptaram pela intensidade do Campeonato. Ali consegui me portar muito bem, tive seis anos na Turquia que creio que deixar um legado, uma história”, disse.