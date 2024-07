Craque do Milan curte férias com camisa do Flamengo: ‘Deus na defesa e eu mesmo no ataque’

Fosse carioca, Rafael Leão muito provavelmente frequentaria assiduamente o setor Norte do Maracanã – tradicional da torcida do Flamengo. Isso porque o atacante do Milan tem feito diversas aparições com a camisa rubro-negra durante suas férias no Brasil e, inclusive, mencionou o carinho pelo clube em entrevista à CazéTV. A identificação com o vermelho e preto empolgou torcedores nas redes sociais.

Rafael Leão está tão adaptado ao Rio de Janeiro que se confunde entre cariocas. Depois de posar de chinelo tomando caipirinha na praia, o atacante gravou um vídeo cantando ‘Tropa do Mais Novo’, do rapper Chefin, dentro de um carro em Angra dos Reis, no litoral do estado. Essa publicação ficou marcada justamente por ter sido uma das primeiras com a camisa do Flamengo.

RAFAEL LEÃO CITA FLAMENGO

O atacante da seleção portuguesa concedeu entrevista à CazéTV durante o leilão beneficente promovido por Vini Jr., no Copacabana Palace. Questionado por Casimiro sobre clubes brasileiros, Leão disse ser fã do futebol nacional e revelou identificação com Flamengo e Santos.