Corinthians entrega proposta para assinar contrato com CEO

Fred Luz recebeu mais uma proposta do Alvinegro para encerrar o seu impasse e iniciar o trabalho no clube

Nesta sexta-feira (19), a torcida do Corinthians recebeu mais uma notícia negativa em relação a vida administrativa do clube. Desta vez, a nota fica por conta de Fred Luz. O profissional foi apresentado como novo CEO do Timão no último dia 3, porém, até o momento, não assinou contrato.

O motivo do impasse é a Fred Luz e Alvarez & Marsal, empresa que executivo é dono. Ele deixou claro que não vai abrir mão da vida executiva para ficar de forma exclusiva no Corinthians.